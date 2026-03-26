[4.18 ベルギー・リーグPO2第3節 ウェステルロー 1-2 ゲンク]ゲンクは18日、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2第3節でウェステルローと対戦して2-1で勝利し、首位に戻った。FW伊東純也は先発出場して今季3アシスト目を記録。ウェステルローではDF木村誠二とMF齋藤俊輔が先発出場した。左ウイングの伊東はインナーラップやロングボールの受け手として攻撃に関わる場面が続くも、決定的なシ