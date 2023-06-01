ブライトンに所属する三笘薫が、トッテナム戦で強烈なインパクトを残した。ベンチスタートとなった一戦だったが、前半途中に出場すると、試合の流れを一気に引き寄せる同点ゴールを決めている。試合は前半、ディエゴ・ゴメスの負傷により三笘が早い時間帯でピッチへ投入される展開となった。ビハインドを背負ったブライトンは前半ロスタイム、パスカル・グロスがエリア右でスペースを見つけてクロスを供給。そのボールに反応した三