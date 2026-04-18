俳優の菅田将暉さん（33）と細田佳央太さん（24）が、映画『人はなぜラブレターを書くのか』の初日舞台挨拶に登場。菅田さんが細田さんとの役作りを振り返り、エピソードを披露しました。映画は、ある女性がつづった、24年前に亡くなった初恋相手への手紙が奇跡を起こす物語。2000年に起きた地下鉄脱線事故の実話をもとに制作された作品です。女性の初恋相手で、ボクシングに打ち込む高校生・富久信介さんを細田さんが、信介さんの