プロ野球・巨人のキャベッジ選手がＢＳ日テレの「さまぁ〜ずスタジアム」に出演。開幕戦の先頭打者ホームランを振り返りました。この日は1番レフトでスタメン出場していたキャベッジ選手は阪神の開幕投手、村上頌樹投手のボールをゆうゆうライトスタンドに運びました。さまぁ〜ずの2人はこれをもって、3月4月のMSP（もっともさまぁ〜ずにささったプレイヤー）として選出しています。「開幕戦はお祭りのような雰囲気なので、とても