◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４Ｘ―３巨人（１８日・神宮）首位ヤクルトが今季２度目のサヨナラ勝ち。１点を追う９回に巨人の守護神・マルティネスを攻略し、負ければ２位後退の危機をしのいだ。９回は先頭の田中が右翼線二塁打。ベンチは続く丸山和に犠打ではなく「打て」のサインを出し、丸山和が左越えの同点二塁打で応えた。１死となり、１番・長岡が打席に入る直前、この日神宮に隣接するＭＵＦＧスタジアム（国立競技