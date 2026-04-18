２大会ぶり最多７度目の優勝だ。U-20日本女子代表は現地４月18日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの決勝戦で北朝鮮と対戦した。序盤から北朝鮮にペースを握られる展開。前半終了時でシュート数は０−10と圧倒された。それでも先手を取ったのは日本。57分、福島望愛のFKから佐野杏花がヘディングシュートを叩き込む。その後は北朝鮮の猛攻に遭うも、前半と同じように、集中を切らさず、局面のバトルも必死に戦