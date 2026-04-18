＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER＞◇18日◇東京・代々木第一体育館北村匠海（28）ら、フジテレビ系で放送中のドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜午後9時）出演者が18日、東京・代々木第一体育館でファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。最初に生徒役の出口夏希ら生徒役6人が、ランウエーを歩いて登場。司会の山里亮太とのトークセッションで、出口が役名を「間違って友だち