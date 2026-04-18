＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER＞◇18日◇東京・代々木第一体育館

北村匠海（28）ら、フジテレビ系で放送中のドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜午後9時）出演者が18日、東京・代々木第一体育館でファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。

最初に生徒役の出口夏希ら生徒役6人が、ランウエーを歩いて登場。司会の山里亮太とのトークセッションで、出口が役名を「間違って友だちの名前を言っちゃって（笑い）」と、全く違う名字を名乗るなどミスが相次ぎ、思わぬ形で盛り上がった。すると後から登場した北村が開口一番「みんな、ちゃんとして」と話し、会場は大爆笑に包まれた。

「月9」枠としては15年ぶりの学園ドラマ。生徒役の6人はジャージー姿で登場した。北村は、ドラマの内容をふまえて「夢っていいなって、あらためて、すごく思っています。それが大きくても小さくても、やっぱり夢を追うこと、かなえること、挑戦することってすてきだなって思っています。夢を追う皆さんも感動するドラマになると思うので、ぜひとも（20日放送の）2話もご覧ください。1話もまだ配信されています」と、しみじみと話しつつドラマをPR。

自己紹介で“かみまくり”だった生徒役の出演者とは対照的に、一流俳優らしく、観衆を引き込むような熱い口調を織り交ぜて語っていた。