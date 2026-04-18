◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４Ｘ―３巨人（１８日・神宮）巨人はヤクルトにサヨナラ負けで連勝が３で止まった。先発のマタが６回１失点と好投。２点リードで７回から「勝利の方程式」にバトンを渡したが、７回、田中瑛が１死から３連打され降板。４番手の船迫の押し出し四球で１点差に迫られた。１点差の９回には守護神・マルティネスがまさかの２失点で敗戦。スポーツ報知評論家の宮本和知氏は「勝利の方程式」での負けは仕