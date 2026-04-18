◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト４Ｘ―３巨人（１８日・神宮）

巨人はヤクルトにサヨナラ負けで連勝が３で止まった。先発のマタが６回１失点と好投。２点リードで７回から「勝利の方程式」にバトンを渡したが、７回、田中瑛が１死から３連打され降板。４番手の船迫の押し出し四球で１点差に迫られた。１点差の９回には守護神・マルティネスがまさかの２失点で敗戦。スポーツ報知評論家の宮本和知氏は「勝利の方程式」での負けは仕方がないとしながらも、修正点を指摘した。

マルティネスは球速は出ていたけど、ストレートにいつものキレがなく、走りがよくないように見えた。高めにも浮いていた。最後、センターに抜けた長岡の打球は遊撃手・泉口だからこそ、止めてほしかった部分もある。

その前を振り返れば、７回だね。昨年、すばらしい成績を残した田中瑛だけど、左打者に少し分が悪かった（被打率は右打者２割３分６厘、左打者２割７分８厘）。池山監督の代打攻勢は見事だったけど、先頭から４者連続左打者に対し１死後、３連打で降板。課題も出た。

６回までマタが作ってきたいいリズムが崩れ、３番手・中川以降もバタバタしてしまった。とはいえ、一番信頼している「方程式」の田中瑛、大勢、マルティネスで負けてしまったのだから仕方がない。それぞれ修正していってほしい。

（宮本 和知）