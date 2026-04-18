３児の母でお笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子が１８日、ブログを更新。小学６年生の第１子長男・誠希千くん（１１）が英検２級の１次試験に合格したことを報告した。長男は６歳になったばかりの２１年７月に英検３級に合格していた。英検２級は高校卒業程度（※英検公式サイトより）のレベルとされ、一次試験（リーディング・ライティング・リスニング）と二次試験（面接形式のスピーキングテスト）に分かれている。