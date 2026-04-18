３児の母でお笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子が１８日、ブログを更新。小学６年生の第１子長男・誠希千くん（１１）が英検２級の１次試験に合格したことを報告した。

長男は６歳になったばかりの２１年７月に英検３級に合格していた。英検２級は高校卒業程度（※英検公式サイトより）のレベルとされ、一次試験（リーディング・ライティング・リスニング）と二次試験（面接形式のスピーキングテスト）に分かれている。

小原は「英検二級 合格発表があり、２度目のチャレンジで一次試験 合格していました！すごすぎるー！！！」と喜び報告。「パソコン受験なので 二次試験（スピーキング）も一緒に受験したのですが それは不合格でした！ でも次は、一次試験免除になるのでかなり気が楽だと思います」とつづった。

試験前の２カ月間は、文章を読みながら単熟語を勉強する本を、「毎朝のトイレ時間に必ず １トピック読む」と日課にしていたことも明かした。

小原は２０１４年に元メジャーリーガーで野球評論家・マック鈴木氏と結婚。３人の子供は全員、市立小に入学。多くの習い事をしていることをテレビでも明かしていた。