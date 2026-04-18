敵地ロッキーズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数2安打で49試合連続出塁とした。試合前は大雪となり、シーズン中とは思えない写真が公開されるとファンから様々な声が上がった。大谷は初回、ロッキーズ先発の菅野智之から右翼線二塁打を放ち、連続試合出塁を「49」に。2回の第2打席では右前打を放った。チームも7-1で快勝したが、試合前のクア