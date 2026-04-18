敵地ロッキーズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数2安打で49試合連続出塁とした。試合前は大雪となり、シーズン中とは思えない写真が公開されるとファンから様々な声が上がった。

大谷は初回、ロッキーズ先発の菅野智之から右翼線二塁打を放ち、連続試合出塁を「49」に。2回の第2打席では右前打を放った。

チームも7-1で快勝したが、試合前のクアーズ・フィールドは予報通りの大雪となり、球場は銀世界となった。

MLBのスペイン語Xアカウントは、大谷が球場入りする際の写真を投稿。雪が降りしきる中、寒そうに眉間にややシワを寄せた、シーズン中とは思えないショットに、日本人ファンから様々な声が上がった。

「雪降ってるのーーー？寒そう」

「岩手生まれの大谷や朗希は雪や寒さに慣れてるとは思うけど…」

「雪谷翔平か」

「雪も似合うのが大谷さん」

「アメリカ合衆国は…広いぃぃ〜 なんと！この時期に雪降り」

この日を含め、ドジャースは20日（日本時間21日）までロッキーズと4連戦を戦う。



（THE ANSWER編集部）