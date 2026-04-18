「ルーキーシリーズ第９戦スカパー！ＪＬＣ杯オール進入固定」（１８日、大村）評判エンジンの一つである２１号機の牧村俊輝（２２）＝愛知・１３４期・Ｂ１＝が初日を３、１着発進とした。前半３Ｒは４コースから３着、後半９Ｒはインからまくりを受け止めて逃げて制し、「エンジンのおかげです」と相棒の良さを感じ取っている。良機らしく力強い動きを見せている。「前半は伸びが良かったけど、後半は１号艇だったので