「ルーキーシリーズ第９戦スカパー！ＪＬＣ杯オール進入固定」（１８日、大村）当地は初出走の鳥居塚嶺王（２２）＝群馬・１３５期・Ｂ１＝が奮闘を見せた。初日５Ｒを４コースからまくり差して２着に入ると、後半１０Ｒも５コースから接戦を制して２着。初日を２走２連対とした。「そんなに出ている感じはしないけどターン回りの押していない感じは前半より改善できていたと思う」とレースできる態勢になってきた様子だ。