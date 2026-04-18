１９８５年にデビューした芳本美代子、網浜直子、松本典子によるユニット「ＩＤ８５」が１８日、横浜・ホテルニューグランドでディナーショーを行った。昨年１０月に結成ライブを行い、この日は半年ぶりのステージ。「パステル・ラブ」（松本）、「アプリコット・キッス」（芳本）、「恋は微熱」（網浜）など自身の楽曲も披露したが、シブがき隊の「ＮＡＩ・ＮＡＩ１６」（８２年）、小泉今日子の「なんてったってアイドル」（