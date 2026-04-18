１９８５年にデビューした芳本美代子、網浜直子、松本典子によるユニット「ＩＤ８５」が１８日、横浜・ホテルニューグランドでディナーショーを行った。

昨年１０月に結成ライブを行い、この日は半年ぶりのステージ。「パステル・ラブ」（松本）、「アプリコット・キッス」（芳本）、「恋は微熱」（網浜）など自身の楽曲も披露したが、シブがき隊の「ＮＡＩ・ＮＡＩ１６」（８２年）、小泉今日子の「なんてったってアイドル」（８５年）など、８０年代のヒット曲を連発。ラストはキャンディーズの「微笑みがえし」（７８年）で締め、全１５曲で観客と盛り上がった。

芳本は「あっという間でした。（昨年）一度きりじゃなくて、またやれたらいいねと話していたので、やったーって感じです」。網浜も「昨年の公演で、やれるんじゃないかって手応えはあったけど、意外に早くまた実現できた。チームワークはばっちりです」と続けた。

松本は９２年にプロ野球・元ヤクルトの笘篠賢治さんと結婚し、昨年の公演が結婚後初ライブだったが「（夫は）すごい良かった、生き生きしてると言ってくれた」と振り返り、「信頼している２人と、また一緒に仕事ができるうれしさを感じてます」と笑顔。笘篠さんはこの日も公演に駆け付けた。

５月２４日に大阪・ＡＢＣホールでのライブも決定。大阪では自身の楽曲を中心に、デビュー年となる８５年のヒット曲も披露する予定だ。２３年から大阪芸大短期大学部教授を務める芳本は「卒業生も来てくれるんです。照れくさいけど、学校での私と違う面を見てもらえたら」と顔をほころばせた。

◆大阪公演（５月２４日午後２時、同６時半の２公演）問い合わせ

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電話 ０３・４５００・０７５３