男女混成8人組ラップユニットのリリカルスクール（以下：リリスク）が、2026年4月19日に開催する恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンライブで解散する。「１０年代オルタナティブ」の季節メンバーチェンジを経ながらではあるが、それでも2010年の結成（当時はtengal6 *1という名前だった）から約16年という決して短くない期間を、アイドルシーン、ラップシーン、ポップスシーンをクロスオーバーしながら活動してきたことは、素直に称賛に