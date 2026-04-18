◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４×―３巨人（１８日・神宮）巨人がまさかの逆転サヨナラ負けで４連勝を逃した。山瀬慎之助投手がヤクルト奥川投手とのプロ初対決を制し一時勝ち越し打。ダルベック内野手の３戦連発となる５号ソロで２点のリードに広げたが、継投が乱れ７回に１失点。１点リードの土壇場の９回に守護神マルティネス投手がヤクルトの猛攻を受け、今季６度目のセーブ機会で初めて失敗。２失点で今季初黒星を喫した