スマホやパソコンで文字を打つことが多い昨今、みなさんは、手書きについてどのような意識を持っていますか。「公文書写教室」を展開する株式会社公文エルアイエル（大阪市淀川区）が実施した「手書き文字」に関する調査によると、男性で7割強、女性では9割弱が「手書き文字は重要」と回答しました。では、手書きが重要と思うのはどのようなシーンがあるのでしょうか。【グラフ】手書きが「重要」だと思うシーンは？（調査結果一覧