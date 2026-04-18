スマホやパソコンで文字を打つことが多い昨今、みなさんは、手書きについてどのような意識を持っていますか。「公文書写教室」を展開する株式会社公文エルアイエル（大阪市淀川区）が実施した「手書き文字」に関する調査によると、男性で7割強、女性では9割弱が「手書き文字は重要」と回答しました。では、手書きが重要と思うのはどのようなシーンがあるのでしょうか。



【グラフ】手書きが「重要」だと思うシーンは？（調査結果一覧）

調査は、全国の20〜60代以上の男女660人を対象として、2025年2月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「文字を美しく書けるようになりたい」と答えた割合は、男性の68.1％に対し、女性は80.7％と、男性よりも高い結果となりました。



また、「手書き文字は重要」と答えた割合も、男性の75.5％に対し、女性では87.6％となり、総じて女性のほうが「手書き文字」に対する意識が高いことがうかがえました。



そこで、「手書きが重要だと思うシーン」を聞いたところ、男女ともに「正式な書類に署名するとき」や「冠婚葬祭」といった実用的な場面が上位に挙がりました。



また、女性は手書き文字で「相手に気持ちを伝えたい」とコミュニケーションを重んじている一方、男性は「記憶に残しやすいように勉強や練習」「思考の整理・アイデアの発想」など、作業の効率化に役立て、自らを高める手段と考える傾向が見られました。