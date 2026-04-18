「ソフトバンク−オリックス」（１８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの先発・上沢直之投手が七回を終えてノーヒットノーランを継続した。上沢は初回を三者凡退で発進。二回は遊ゴロ失策、三回は四球でいずれも２死から走者を背負ったが後続を断った。七回は１死から太田に四球。２死後に三ゴロ失策で２死一、二塁としたが、シーモアを中飛に打ち取った。