◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）オリックス・九里亜蓮投手が、６回５安打２失点、５奪三振で降板した。初回、１死から近藤に死球を与えると、２死後は柳田に右翼線二塁打、山川に四球を許して満塁のピンチを招く。続く柳町に左前２点打を浴び、先制を許した。それでも、ここでズルズルといかないのが九里の持ち味。２、３回は走者を出しながらもゼロに抑え、４回は初めて３者凡退に片