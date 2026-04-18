◆パ・リーグ日本ハム５―３西武（１８日・エスコンフィールド）日本ハム・新庄剛志監督（５４）は勝利をかみしめ、言葉を紡いだ。４月１４日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来４試合ぶりの白星に、「１試合勝つの大変っすね。外野の守備位置、最後はものすっごく迷いました。チャージかけて願うしかなかった」。２点リードの９回２死満塁、一塁走者が生還すれば勝ち越される大ピンチをしのぎ連敗を３でストップ。昨季一度もなかった