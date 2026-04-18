リアルバンドと連動したテレビアニメ作品「ガールズバンドクライ」（ガルクラ）の公式ゲーム「ガールズバンドクライFirst Riff」から、ゲームに登場するオリジナル新バンド「F−272」(エフニーナナニ)のキャラクターおよびキャストが18日、公開された。17歳のドラム中村有(なかむら・あり)はYOSHI、15歳のギター黒宮八月（くろみや・はづき）はMIYU、18歳のギター宇田川琴(うだがわ・こと)はTOWA、17歳のベース浅井萌々乃(あさい・