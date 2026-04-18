リアルバンドと連動したテレビアニメ作品「ガールズバンドクライ」（ガルクラ）の公式ゲーム「ガールズバンドクライFirst Riff」から、ゲームに登場するオリジナル新バンド「F−272」(エフニーナナニ)のキャラクターおよびキャストが18日、公開された。

17歳のドラム中村有(なかむら・あり)はYOSHI、15歳のギター黒宮八月（くろみや・はづき）はMIYU、18歳のギター宇田川琴(うだがわ・こと)はTOWA、17歳のベース浅井萌々乃(あさい・ももの)はHINANO、19歳のボーカル加藤嗄生(かとう・さき)はLUCAが、それぞれ声を担当する。

また、リアルバンドとして、倉木麻衣、大黒摩季らが所属するB ZONEプロデュースの元、デビューすることも発表。プロジェクトは1年前より始動。オーディションを重ね選抜されたプレーヤーたちが集められている。

さらに、ゲーム配信に先駆けた7月20日、東京・代官山UNITで、ワンマンライブ「F−272 1st ONE−MAN LIVE The Dissonant“I DOLL”」の開催も発表した。