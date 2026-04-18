◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）巨人の新外国人ボビー・ダルベック内野手が３試合連続となる５号ソロを放った。２―１の６回１死。ヤクルト先発・奥川のスライダーを仕留め、左翼席に豪快な一撃を描いた。来日初勝利を狙うマタを力強く援護する一発。神宮に詰めかけたＧ党はお祭り騒ぎとなった。１５日に阿部監督から打撃面での指導を受け、そこから３戦連発。ポスト岡本和真として期待される主砲がエ