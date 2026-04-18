7人組女性アイドルグループ「CANDY TUNE」の結成3周年を記念した、初の写真集『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES（シュガー アンド ヒューズ ）』（税込み3850円、宝島社）が、4月22日にリリースされます。【写真】アイドル衣装を脱いだら…揺れるIカップの極上ボディ旬の22歳が極小ビキニやセクシーメイドに2024年にリリースされた「倍倍Fight!」がTikTokの人気曲ランキング10週連続1位を獲得するなど、今大注