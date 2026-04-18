7人組女性アイドルグループ「CANDY TUNE」の結成3周年を記念した、初の写真集『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES（シュガー アンド ヒューズ ）』（税込み3850円、宝島社）が、4月22日にリリースされます。



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2024年にリリースされた「倍倍Fight!」がTikTokの人気曲ランキング10週連続1位を獲得するなど、今大注目のアイドルグループのCANDY TUNE。写真集の撮影は、南国に行きたいというメンバーの希望からタイ・バンコクで行われました。グループ、ユニット、ソロカットを収録し、メンバー間だからこそ見られる表情や仲むつまじい写真を堪能できる内容です。タイの民族衣装やアイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの撮影など、普段は見ることができないメンバーの姿が掲載。「みんなで写真集を出したい」という夢が叶った一冊となっています。



「CANDY TUNEとして写真集を発売させていただけることをとても嬉しく思います！ タイでの撮影は、開放感のある景色や空気のなかで、普段とはまた違った表情をたくさん引き出していただけた特別な時間でした♡ いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんでいただけると思うので、作品を通して新しい魅力を感じてもらえたら嬉しいです!!」とコメントしています。