◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１１節藤枝１−０甲府（１８日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）Ｊ２藤枝はアウェー甲府戦を１―０で制し、連勝を飾った。ＧＫ栗栖汰志（１９）が、Ｊデビューから６試合目で初のクリーンシートを達成した。試合終了のホイッスルが鳴ると、整列した仲間と笑顔でハイタッチを交わした。１―０の後半３４分には、相手セットプレーからの右クロスに両手で飛びつきキャッチ。持ち味の