◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第１１節 藤枝１−０甲府（１８日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）

Ｊ２藤枝はアウェー甲府戦を１―０で制し、連勝を飾った。ＧＫ栗栖汰志（１９）が、Ｊデビューから６試合目で初のクリーンシートを達成した。

試合終了のホイッスルが鳴ると、整列した仲間と笑顔でハイタッチを交わした。１―０の後半３４分には、相手セットプレーからの右クロスに両手で飛びつきキャッチ。持ち味のクロス対応で存在感を示した。「状況に応じてチャレンジしていこうという気持ちがある。自分のストロングポイントを出せました」と充実の表情を浮かべた。

正守護神のＧＫ北村海チディ（２５）の負傷により、３月１４日の大宮戦でＪデビュー。以降６試合連続でゴールマウスを守ってきた。デビュー戦で勝利は挙げたものの、無失点はなかっただけに「やっとクリーンシートができて、ほっとした気持ちとうれしさがあります」と白い歯を見せた。毎試合スタンドで見守る両親の思いにしっかりと応えた。「ＬＩＮＥはくれるんですが、意外と直接は言ってこないので、自分から聞いてみようかな」と目尻を下げた。

元日本代表ＤＦの槙野智章監督は「練習後も最後まで残り、ＦＷ陣のシュート練習を受けている。どうすれば良くなるかをスタッフに聞く力、行動力、吸収力が素晴らしい。このまま起用を続ければ年代別代表も見えてくる。藤枝だけでなく、日の丸を背負う姿を期待している」と高く評価した。

次節２５日は、自身がＪ初出場初勝利を挙げた大宮。「チームのみんなに支えられてのクリーンシートだと思っています。まだ自分が勝たせたというゲームはないと思っているので、まずしっかり上位相手に勝つことを第一に自分が勝利につながるプレーをしていきたい」と気を引き締めた。（伊藤 明日香）