初代山形藩主・最上義光（よしあき）（１５４６〜１６１４年）を主人公に据えたＮＨＫ大河ドラマの誘致を目指し、吉村・山形県知事が１５日、東京のＮＨＫを訪れ要望を行った。「東北から魅力を発信したい」。知事らは要望書を提出し、東日本大震災から２０年の節目となる２０３０年、３１年のドラマ化に向けて強力にアピールした。（田山千紘）「義光の果たした役割は極めて過小評価されてきた。その生き方は今を生きる私たち