◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１１節藤枝１−０甲府（１８日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）Ｊ２藤枝はアウェー甲府戦を１―０で制し、連勝を飾った。明大卒ルーキーのＦＷ真鍋隼虎（２２）が後半２７分に決勝点となる先制ゴール。２試合連続得点で、百年構想リーグＪ２・３のＥＡＳＴ―Ｂグループ暫定２位に浮上した。後半２７分、ＭＦ中村優斗（２２）のクロスをトラップして反転。相手を背負いながらも