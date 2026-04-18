◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第１１節 藤枝１−０甲府（１８日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）

Ｊ２藤枝はアウェー甲府戦を１―０で制し、連勝を飾った。明大卒ルーキーのＦＷ真鍋隼虎（２２）が後半２７分に決勝点となる先制ゴール。２試合連続得点で、百年構想リーグＪ２・３のＥＡＳＴ―Ｂグループ暫定２位に浮上した。

後半２７分、ＭＦ中村優斗（２２）のクロスをトラップして反転。相手を背負いながらも右足で鋭いシュートをゴールに突き刺した。ルーキーながら、主力として今季３得点目。「素直にうれしい気持ちはあります。ただ、前半からチャンスがありながら決めきれなかったので、その思いをゴールという形にできてよかった」と笑顔を見せた。

百年構想リーグ前半戦終盤からは、槙野智章監督（３８）が練習でＤＦ役を務めている。元日本代表との対峙（たいじ）することで、得るものは大きい。「背負い方などを教えてもらっている。いい相手でイメージできるのはありがたい」と感謝。指揮官からは自ら時間を作ることで周囲の良さを引き出せると助言を受け、ボールをキープする意識を高めている。

日々課題と向き合う姿に、指揮官も目を細める。「クロスに入る動きも続けてくれている。試合後に『ゴールの位置は見えていたか』と聞いたら『感覚です』と答えた。それだけ嗅覚を大事にしている選手。もっと化けると思うし、いろいろ教えていきたい」と期待を寄せた。

次戦２５日はホーム大宮戦。強敵との連戦が続く中、真鍋は「上位対決になる。落とせない試合なので、チームとしても個人としてもいい準備をしたい」と力を込めた。（伊藤 明日香）