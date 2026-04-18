【モデルプレス＝2026/04/18】日向坂46の大野愛実が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】「CanCam」抜擢の日向坂メンバー、初ランウェイで美脚披露◆日向坂46大野愛実、堂々初ランウェイ雑誌「CanCam」（小学館）の専属モデルに就任したことが話題を集めている大野は今回が初のランウェイ。初めてと