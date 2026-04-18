日向坂46大野愛実、堂々初ランウェイ ハーフパンツから美脚披露【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】日向坂46の大野愛実が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】「CanCam」抜擢の日向坂メンバー、初ランウェイで美脚披露
雑誌「CanCam」（小学館）の専属モデルに就任したことが話題を集めている大野は今回が初のランウェイ。初めてとは思わせないほどの堂々としたウォーキングで観客を惹き付け、爽やかなチノ素材のハーフパンツからはほっそりとした脚をのぞかせた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「CanCam」抜擢の日向坂メンバー、初ランウェイで美脚披露
◆日向坂46大野愛実、堂々初ランウェイ
雑誌「CanCam」（小学館）の専属モデルに就任したことが話題を集めている大野は今回が初のランウェイ。初めてとは思わせないほどの堂々としたウォーキングで観客を惹き付け、爽やかなチノ素材のハーフパンツからはほっそりとした脚をのぞかせた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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