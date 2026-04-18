◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディス第２日（１８日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、５位で出た高橋彩華（サーフビバレッジ）が７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１０アンダーの首位に浮上。今季２勝目に王手をかけた。「満足度は８０点ぐらい。たまに出る魔球が不安なぐらいで、それ以外は今週は落ち着いている」。「魔球」とは今週で言うと、左への