◆女子プロゴルフツアー ＫＫＴ杯バンテリンレディス 第２日（１８日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）

第２ラウンドが行われ、５位で出た高橋彩華（サーフビバレッジ）が７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１０アンダーの首位に浮上。今季２勝目に王手をかけた。

「満足度は８０点ぐらい。たまに出る魔球が不安なぐらいで、それ以外は今週は落ち着いている」。「魔球」とは今週で言うと、左への引っかけが５発ほど。「それを嫌がった右へのプッシュも何回かある」。本調子とはいかないなか、スコアを作った。

大会翌日の２０日に千葉で３６ホールによる全米女子オープン予選がある。「優勝したら出なくていいのかなって。それが今のモチベーション」。５月２５日付の世界ランキング７５位以内なら資格を得ることができる。現在の世界ランキングは７５位。優勝なら安全圏に浮上する可能性が高い。

２週前のヤマハレディースを制した。シーズン序盤に１勝できたことは大きい。「来年のお仕事がまたある。そこが良かった。不安は毎年あるから」。来季のシードはすでに確定。自分が求めるゴルフの追求に、時間を割くことができる。目標に掲げる年間３勝目へ、勝機が再び到来した。（高木 恵）