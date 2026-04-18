◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳町達外野手が、初回に左前２点打を放った。２死満塁で第１打席に入るとカウント１―１からの３球目、カットボールをうまく左前へ運んだ。三塁走者の近藤、二塁走者の柳田が本塁を踏み、２点を先制。連敗阻止へ、幸先のいい滑り出しとなった。