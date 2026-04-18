敵地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地ロッキーズ戦に7-1と快勝し、4連勝を飾った。この日は試合前から大雪が降り、球場は銀世界に。懸命の除雪作業で、ほぼ予定時刻にプレーボールとなったが、米記者は驚きの事実を明かしている。大谷翔平投手が「1番・DH」で先発出場し、ロッキーズの先発マウンドには菅野智之投手が立った一戦。敵地クアーズ・フィールドは予報通りの大雪となり、球場は真っ