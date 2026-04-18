敵地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地ロッキーズ戦に7-1と快勝し、4連勝を飾った。この日は試合前から大雪が降り、球場は銀世界に。懸命の除雪作業で、ほぼ予定時刻にプレーボールとなったが、米記者は驚きの事実を明かしている。

大谷翔平投手が「1番・DH」で先発出場し、ロッキーズの先発マウンドには菅野智之投手が立った一戦。敵地クアーズ・フィールドは予報通りの大雪となり、球場は真っ白に。米メディアや現地記者たちのXには銀世界となった球場の様子が公開されていた。

ドジャースの地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者がXに綴ったのは試合中の気温だった。投稿には「試合中の気温の公式数値：35度（摂氏約1.7度）、第1球の時点でドジャース史上最低を記録」と記し、極寒下での試合だったことを伝えていた。

ドジャースは打線が爆発。マックス・マンシーの2本塁打などで13安打の猛攻を浴びせた。大谷は5打数2安打の活躍。初回の第1打席、菅野から右翼線二塁打を放ち、連続試合出塁記録を「49」に更新した。



（THE ANSWER編集部）