アイドルグループ・櫻坂46の守屋麗奈が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。【全身ショット】まるでお姫様…ふんわりワンピースで会場を魅了した守屋麗奈「dazzlin」のステージに、肩出しのシフォン素材がゆらめくワンピースで現れた守屋はまるで“お姫様”さながらの春ファッションを披露。ランウェイのトップでは両手でハートをつくった後に