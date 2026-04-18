櫻坂46守屋麗奈、まるでお姫様な春コーディネートで魅了 ハート＆ウィンク炸裂
アイドルグループ・櫻坂46の守屋麗奈が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。
【全身ショット】まるでお姫様…ふんわりワンピースで会場を魅了した守屋麗奈
「dazzlin」のステージに、肩出しのシフォン素材がゆらめくワンピースで現れた守屋はまるで“お姫様”さながらの春ファッションを披露。ランウェイのトップでは両手でハートをつくった後にウィンク。会場に手を振りながら観客を魅了した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【全身ショット】まるでお姫様…ふんわりワンピースで会場を魅了した守屋麗奈
「dazzlin」のステージに、肩出しのシフォン素材がゆらめくワンピースで現れた守屋はまるで“お姫様”さながらの春ファッションを披露。ランウェイのトップでは両手でハートをつくった後にウィンク。会場に手を振りながら観客を魅了した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。