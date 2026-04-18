きょう（18日）午後0時45分ごろ、岡山県倉敷市真備町上二万で「建物が燃えている」と消防に通報がありました。 【写真を見る】【続報】倉敷市真備町で建物火災→鎮火住宅1棟を全焼住人の男性（57）が煙を吸うなどして搬送【岡山】 消防車など9台が出て消火に当たり、火は午後4時半ごろ消し止められましたが、田淵憲次さん（84）の木造2階建ての住宅1棟、約90平方メートルが全焼しました。田淵さんは妻と長男との3人暮