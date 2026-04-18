サッカー元日本代表ＭＦの柿谷曜一朗さんが１８日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。Ｗ杯出場時の強烈な目撃体験を明かす一幕があった。今回は６月開幕の北中米Ｗ杯に向け、各年代のＷ杯出場経験を持つ元日本代表選手が集結し、Ｗ杯の舞台裏で起きていた事件やハプニングなど今だから話せる裏話を公開した。ＭＣの浜田雅功に「どんな感じでしたか？ブラジルＷ杯は」と聞かれ、「これ