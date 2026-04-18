サッカー元日本代表ＭＦの柿谷曜一朗さんが１８日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。Ｗ杯出場時の強烈な目撃体験を明かす一幕があった。

今回は６月開幕の北中米Ｗ杯に向け、各年代のＷ杯出場経験を持つ元日本代表選手が集結し、Ｗ杯の舞台裏で起きていた事件やハプニングなど今だから話せる裏話を公開した。

ＭＣの浜田雅功に「どんな感じでしたか？ ブラジルＷ杯は」と聞かれ、「これ、信じられない話なんですけど…」と話し出した柿谷さん。

「ある、すごく有名な選手が相手チームの、それこそ、そっちも有名な選手にちょっと、ちょっかいをかけられて。それにムカついて、噛みよったんですよ。あいつです」と、名前は出さずに、ウルグアイの世界的ＦＷだったスアレスがイタリア戦で相手ＤＦキエリーニの肩に噛みついた一幕を回顧。

「噛むんですけど、噛んだら絶対に噛まれた方が痛いじゃないですか？ でも、噛んだ本人がそのまま歯痛がって倒れたんですよ」と、噛みつき後のスアレスの行動も説明。浜田が「ほんまか？」と驚く中、「ほんまです！ ほんまです！」と柿谷さん。

ここで共演の「ペナルティ」ヒデが「もう、名前出します。スアレスです」と口に。柿谷さんも「噛まれた方がキエリーニ」と“被害者”を紹介。ヒデが「（スアレスは）『あいつが俺の前歯に肩をめり込ませたんだ』って（言い訳した）」と裏話を披露すると、柿谷さんも「噛んだことバレてるはずやのに、その試合は退場しなかったんです。その後、（出場停止で）９試合出れなくなったり、１０００万（円）くらいの罰金も食らってましたし。その選手は２０１０年Ｗ杯でキーパーじゃないのに（ゴールに）入れられそうなヤツを手でポーンとやって。そういう選手なんですよ。でも、すごい選手なんですよ！バルセロナとかでも活躍したすごい選手！ そこまでして勝ちたいっていう…」とフォローしていた。