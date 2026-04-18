昨年３月にテレビ東京を退社した福田典子アナウンサーが、長男とのほほえましいやりとりを公開した。福田アナは１８日までに自身のインスタグラムを更新。「だるまさんが転んだ撮影会」と書き出し、「急に始まる、だるまさんが転んだ。だいたいは私が声がけ係で、子どもがだるま役からスタート。『だーるーまーさーんーがーこーろーんーだっ』振り返ると、なんとも言えないポージングの我が子が立っていて、思わずもみくちゃに