昨年３月にテレビ東京を退社した福田典子アナウンサーが、長男とのほほえましいやりとりを公開した。

福田アナは１８日までに自身のインスタグラムを更新。「だるまさんが転んだ撮影会」と書き出し、「急に始まる、だるまさんが転んだ。だいたいは私が声がけ係で、子どもがだるま役からスタート。『だーるーまーさーんーがーこーろーんーだっ』振り返ると、なんとも言えないポージングの我が子が立っていて、思わずもみくちゃにしたくなる可愛さ。最近はカメラを向けると写りたがらないことも増えたけど、このときだけはウェルカムらしい」と、“撮影会”の様子を記した。「ひとしきり楽しんだあとは、私がだるま役に。ポーズをとるたびに『ふふ、かわいいねぇ！』と名カメラマンばりの一言とともに連写。笑 その中から、今日の撮れ高を」とつづると、自身のどアップショットや長男がピースサインをする様子などをアップした。そして「なかなか写真を撮らせてくれなくなってきたときに、だるまさんが転んだ撮影会、おすすめです。笑」と呼びかけた。

この投稿には「めっちゃきれい」「写真集出しましょ」「ずっと変わらず綺麗」などの声が寄せられている。

福田アナは今年１月に放送されたＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲスト出演。元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子の長男で、靴職人、画家、歌手などマルチに活動する花田優一と交際していることを明かした。「１０年来の友人」と明かし、「かなり私が疲弊していた時に支えになってくれて…友達から今の形に変わった」と赤裸々に告白。同棲中だという。