アメリカとイランが停戦した後も中東で唯一、続いていたレバノンでの戦闘が日本時間17日、ようやく停戦に合意しました。ただ、これまでの攻撃による被害は甚大で、犠牲者の数もイランを上回る2300人近くにのぼっています。あまり伝えられてこなかった「第二の戦場」の実情を取材しました。◇■豊かな自然と美味しい料理で知られる国東京・港区に店を構えるレバノン料理店「ビブロスレバニーズ・レストラン」。オーナーの